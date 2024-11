Concha Acústica da UFC é nomeada em homenagem a ex-aluno

A Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará (UFC) será nomeada em homenagem a um ex-aluno da instituição de ensino. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 5, após aprovação do Conselho Universitário (Consuni) da UFC, realizado na sexta-feira, 1º.

Localizada no encontro das avenidas 13 de maio e da Universidade, no espaço da Reitoria da UFC, a Concha Acústica é local para as cerimônias de colação de grau, eventos institucionais, além de apresentações musicais – tendo os eventos abertos à sociedade retornado em outubro de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Inaugurada em 1959, o equipamento receberá o nome “Concha Acústica Bergson Gurjão Farias”, em homenagem ao ex-aluno do curso de Química da Universidade que foi assassinado durante o regime militar.