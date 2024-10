Celine Dion assiste show de Adele em Las Vegas e gera comoção

A residência de Adele em Las Vegas, nos Estados Unidos, segue rendendo inúmeras apresentações que vão ficar marcadas na trajetória da artista britânica. No sábado, 26, o show no Teatro Colosseum do Caesars Palace contou, entre os presentes, com a cantora Celine Dion.

Acompanhando o show de um dos camarotes, Celine foi ovacionada pelo público. O momento do encontro entre Adele e Celine ocorreu durante a canção “When We Were Young”.