Ex-jogador pede demissão da Globo e retorna à Record

O ex-jogador Dodô pediu demissão da Globo após aceitar uma proposta da Record. Ele estava na emissora carioca desde junho de 2023, mas decidiu retornar para a emissora de Edir Macedo como titular das transmissões do Campeonato Brasileiro em 2025. A decisão do agora comentarista foi anunciada nesta sexta-feira (01). A informação é de Flávio Ricco, do Portal Léo Dias.

No ano passado, na Record, Dodô deu os seus primeiros passos como comentarista durante a transmissão do Paulistão. Elogiado, o ex-jogador chamou atenção da Globo, que o contratou na sequência. Na emissora carioca, ele atuava no SporTV, nos jogos dos clubes paulistas.

A expectativa é que o ex-jogador assine contrato com a sua nova emissora na próxima semana. Ele se junta a nomes como Cléber Machado, Mauricio Noriega, Paloma Tocci, entre outros, todos contratados com o fim de fortalecer a equipe de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano.