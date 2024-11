Agnaldo Rayol: famosos lamentam morte do cantor nas redes sociais

Após a notícia da morte de Agnaldo Rayol nesta segunda-feira, 4, famosos utilizaram as redes sociais para lamentar a perda e homenagear o cantor

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos. O artista morreu na madrugada desta segunda-feira, 4, após uma queda em casa.

O apresentador e cantor Ronnie Von usou a conta do Instagram para se despedir do amigo. “Que Deus lhe receba de braços abertos, meu querido amigo! Triste acordar com a notícia da sua partida”, escreveu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora