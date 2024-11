Bar em SP está entre os melhores do mundo em 2024; confira lista

Conheça único bar brasileiro na lista dos 50 melhores do mundo em 2024 Crédito: Divulgação/Tan Tan

O ranking anual do “The World’s 50 Best Bars” compartilhou em outubro a sua seleção com os 50 melhores bares do mundo em 2024. Na lista, apenas um espaço brasileiro marcou presença, em 31º lugar: o “Tan Tan”. O espaço, que fica localizado em São Paulo (SP), pode até ser novato na lista principal, mas já figurou na 56ª posição no ranking estendido do ano anterior. O bar é comandado por Thiago Bañares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Entre as criações da casa está o Ilha Do Medo, com Cachaça Princesa Isabel, mel de cacau, limão e especiarias, que ilustra bem o ponto: trata-se de um restaurante-bar japonês visto pelas lentes brasileiras”, descreve o portal oficial da premiação sobre a escolha.

Confira a seguir quem ficou com as primeiras posições na lista. Luxo à mesa: quanto custa comer nos melhores restaurantes do Brasil? VEJA Lista de 50 melhores bares: conheça o Tan Tan

O único representante brasileiro na lista principal, o bar Tan Tan foi descrito pelo “The World’s 50 Best Bars” como “uma das casas noturnas mais badaladas do Brasil atualmente”. O espaço fica no bairro Pinheiros, na rua Fradique Coutinho, 153.



Serviço

Endereço: R. Fradique Coutinho, 153 - Pinheiros, São Paulo

R. Fradique Coutinho, 153 - Pinheiros, São Paulo Instagram: @tantannb Lista de 50 melhores bares: veja 1º lugar no ranking

O destaque da lista ficou para o Handshake Speakeasy, localizado na Cidade do México, que alcançou a primeira posição. Com a liderança do barman-chefe Eric Van Beek, o bar usa “técnicas culinárias avançadas na preparação” de seus drinks. Na descrição do ranking, cada bebida pode levar 48 horas para ser elaborada do início ao fim, com texturas inesperadas. Na América do Sul, é Buenos Aires, capital da Argentina, que aparece entre os 10 melhores bares do mundo e ainda garante mais duas posições. Em sétimo lugar, o “Tres Monos”; em 22º, “CoChinChina”; e “Florería Atlántico”, em 46º lugar.