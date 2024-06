Luxo à mesa: quanto custa comer nos melhores restaurantes do Brasil?

Restaurantes brasileiros figuram na lista dos melhores do mundo Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Dois restaurantes brasileiros entraram na lista dos 50 melhores do mundo. Criada em 2002 pela revista britânica Restaurant, a premiação The World’s 50 Best Restaurants conta com um painel de 1.080 especialistas culinários que atualizam anualmente o rol. Na edição de 2024, os brasileiros Casa do Porco, em São Paulo, e Oteque, no Rio de Janeiro, foram incluídos na exclusiva lista. Confira quanto custa uma refeição em dois dos melhores restaurantes do planeta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quanto custa comer no Oteque? O restaurante Oteque, comandado pelo chef Alberto Landgraf, já foi manchete em 2024. Em maio, o estabelecimento recebeu duas estrelas do guia Michelin na premiação que marcou a volta da publicação ao Rio de Janeiro.

No último dia 6 de junho, o trabalho de Landgraf foi novamente reconhecido. Na lista dos 50 melhores do mundo, o restaurante ocupa agora o 37º lugar. "Obrigado a todos que fizeram parte deste sonho. Por enquanto, só consigo sentir gratidão", escreveu o chef nas redes sociais. Com um dos mais exclusivos menus-degustação do País, a experiência no Oteque sai pelo valor de R$ 945. Os pratos são montados segundo a disponibilidade e a sazonalidade dos ingredientes. O cliente poderá experimentar iguarias como vieira marinada com maionese de peixe e pinole, boudin de foie gras e peito de pato.

Caso queira, por um adicional de R$ 795, é possível ter acesso à harmonização das bebidas da casa com os pratos. Com lotação máxima de 30 lugares por serviço, o ideal é que a reserva seja feita com pelo menos duas semanas de antecedência, especialmente para os finais de semana. Cherne, vinagrete de algas e caviar é um dos pratos servidos no Oteque Crédito: Divulgação / Oteque Quanto custa comer na Casa do Porco? Sucesso que reúne filas na porta quase uma década após sua inauguração, A Casa do Porco, em São Paulo, ficou em 27º lugar no ranking. Uma das mentes à frente do negócio, Janaína Torres foi eleita a melhor chef feminina do mundo pela instituição. Em 2023, a empresária já havia sido apontada como a melhor da América Latina. O outro responsável pelo empreendimento é o ex-marido de Janaína, o cozinheiro Jefferson Rueda. O restaurante paulistano, que dá destaque a preparos feitos com carne de porcos criados pelos Rueda, também trabalha com o sistema de menu-degustação.

Batizado de "Somos de Carne e Osso", a sequência de pratos custa R$ 290 por pessoa e é uma sugestão para provar as principais receitas da casa — como o “Porco Sanzé”, receita inspirada no porco à paraguaia. Por mais R$ 210, é possível harmonizar com drinques. Composta por oito etapas, a experiência começa com uma seleção de embutidos artesanais, como fatias de copa, guanciale e lardo, acompanhados por crocantes de mandioca com porco assado e polenta com fígado suíno. Na sequência, é possível experimentar sanduíches com mortadela, presunto e linguiça.