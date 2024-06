Você pode pagar o menu do melhor restaurante do mundo? Descubra

A lista anual revelou um restaurante espanhol como o vencedor da categoria em 2024; confira o nome e quanto custa comer no estabelecimento

Crédito: Divulgação/The World’s 50 Best Restaurants

Com três estrelas Michelin, o espanhol “Disfrutar” é o melhor restaurante do mundo em 2024. O espaço, localizado em Barcelona, recebeu o título pelo ranking “The World’s 50 Best Restaurants”, considerado um dos maiores prêmios da gastronomia internacional.

Comandado pelos chefs Eduard Xatruch, Oriol Castro e Mateu Casaña, o estabelecimento recebeu o segundo lugar no ano anterior e, em 2022, estreou no pódio com a terceira posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A combinação de pratos brilhantemente imaginativos, domínio técnico insuperável e apresentação divertida resulta na experiência gastronômica de uma vida, tão cheia de surpresas quanto de lembranças”, justifica a premiação.