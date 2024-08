Cearense abre financiamento para livro sobre ‘A Casa do Dragão’

O youtuber cearense PH Santos está realizando uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento de seu novo livro. Intitulado “A casa do Dragão 2 - Roteiro Falado”, a publicação analisa a segunda temporada da série original da HBO, que é baseada nas obras de George R. R. Martin.

Com mais de 590 mil inscritos em seu canal do Youtube, 175 mil seguidores no Instagram, e 66 mil no TikTok, PH é considerado um dos críticos de cinema e produtor de conteúdo sobre o gênero de maior referência no Ceará.

Nascido em Fortaleza, o comunicador e influenciador digital soma condecorações no ramo, como a nomeação de embaixador do CCXP, maior evento de cultura pop do Brasil, e indicação ao prêmio de Melhor Canal no CCXP Awards, ambos em 2022.