Elenco de Vingadores se reúne em vídeo de apoio a Kamala Harris

“Scarlett, é um prazer nos reunirmos e conseguir votos nesta eleição”, afirmou Gurira. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais dos artistas nesta quinta-feira, 31, onde os atores apareciam discutindo frases de efeito com temáticas de super-heróis para apoiar Kamala Harris.

Estiveram presentes na chamada de vídeo Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Chris Evans (Capitão América), Mark Ruffalo (Hulk), Danai Gurira (Okoye - Dora Milaje), Don Cheadle (Máquina de Combate) e Paul Bettany (Visão). Os artistas já integraram mais de um projeto do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Uma das sugeridas foi “Kamala Forever”, uma alusão ao filme “Pantera Negra: Wakanda Forever”. Mas a escolhida foi “I’m down with democracy” (“Eu estou com a democracia”, em tradução livre para o português). Após a decisão, um vídeo da campanha de Harris em formato gibi foi exibido.

As eleições dos Estados Unidos acontecem oficialmente nesta terça-feira, 5. Famosos como Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo e a estrela do basquete LeBron James já se posicionaram a favor de Kamala Harris — que disputa a presidência com o ex-presidente Donald Trump.