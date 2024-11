Jennifer Lopez pede às mulheres e aos latinos que votem em Harris

"Acredito no poder das mulheres" e "dos latinos" porque "juntos somos a diferença nestas eleições", afirmou a um público deslumbrado.

É preciso responder "presente" para que a vice-presidente democrata derrote o seu rival, o ex-presidente republicano Donald Trump, disse a diva pop em um comício no Nevada, um dos sete estados mais disputados nas eleições de terça-feira.

A cantora Jennifer Lopez pediu às mulheres e aos latinos que votem em Kamala Harris para que as eleições presidenciais tenham um final como em Hollywood, onde "a mocinha" vence.

"Gosto de finais como em Hollywood, gosto quando o mocinho ganha, ou no caso, a mocinha", disse Jennifer Lopez no evento, em que a banda mexicana Maná se apresentou e pediu o voto em Harris.

"Faltam cinco dias para uma das eleições mais transcendentais da nossa vida", disse a vice-presidente democrata durante um comício em Phoenix, Arizona, no qual se apresentaram os Tigres del Norte, um grupo muito popular entre os mexicanos.

"VOTE KAMALA HARRIS!!!!", postou The King na rede social X.

A ex-procuradora também contou com o astro do basquete LeBron James.

Kamala ressaltou que Trump transmite uma mensagem "cheia de ódio e divisão". "Insulta os latinos, e não é apenas o que ele diz, é o que fará. Se for eleito, podem ter certeza de que voltará a implementar as políticas de separação familiar, porém em uma escala muito maior do que da última vez".

A democrata referiu-se à política de "tolerância zero" aplicada por Trump de 2017 a janeiro de 2021, por meio da qual milhares de crianças foram separadas de suas famílias para desencorajar a chegada em massa de imigrantes sem visto pela fronteira com o México.

Trump também tentou convencer os latinos, com elogios.