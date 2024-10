Olivia Rodrigo cai em buraco no palco durante show na Austrália

Olivia Rodrigo é anunciada no Lollapalooza Brasil 2025; show no país acontece na cidade de São Paulo no mês de março Crédito: Larissa Hoffman/Divulgação

A cantora Olivia Rodrigo sofreu uma queda durante seu show em Melbourne, na Austrália, ocorrido no domingo, 13. Realizando a turnê internacional "Guts", a artista de 21 anos de idade iniciava sua apresentação no Rod Laver Arena quando caiu em um alçapão aberto no palco. "Meu Deus! Isso foi divertido, estou bem", disse a cantora logo após se levantar do buraco. Na ocasião, ela caminhava pelo palco animando o público que lotava o estádio quando caiu na parte descoberta e sem iluminação. Dona dos sucessos "Deja vu", "Drivers License", "Good 4 U", "Happier" e outros hits do pop atual, Olivia se levantou sem demonstrar ter se machucado, seguiu cumprimentando os fãs e deu início ao show: "Como estamos hoje à noite, Melbourne?".