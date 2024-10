Evento com promoções em restaurantes de Fortaleza acaba domingo, 27

Chega ao fim neste domingo, 27, a 21ª edição do Fortaleza Restaurant Week. O festival conta com mais de 40 restaurantes da capital cearense, que dispõem de menus exclusivos com entrada, prato principal e sobremesa por preço unificado.

O evento, que busca promover experiência gastronômica por um valor acessível, tem como tema “Diversidade Regional” neste ano e promoções de menu a partir de R$ 54,90.

Confira preço fixo dos menus do Fortaleza Restaurant Week:

Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90



Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90 Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90



Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90 Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00

Restaurantes participantes do Fortaleza Restaurant Week:

Asttore



Azulli di Mare



Babbi Osteria



Balcone Restô



Brava Wine - Aldeota



Brava Wine - Iguatemi



Cabaña del Primo - Jardins Open Mall



Cabaña del Primo - Shopping RioMar



Carbone; Casa Fontana



Cocina 378



Coco Bambu - Beira Mar



Coco Bambu - Coffee Break



Coco Bambu - Dom Pastel



Coco Bambu - Iguatemi



Coco Bambu - Meireles



Colosso Fortaleza



Cortile Ristorante



Doc Trattoria & Wine Bar



Fuji Sushi Lounge



Ita Cucina



La Pasta Gialla - Iguatemi



La Pasta Gialla - Pátio Dom Luis



Medit; Mezzi; Misaki



OAZO Restaurante



Orla Praia Club



Ponza Frutos do Mar



Ryori - Buganvilia



Ryori - Iguatemi



Santa Grelha - Iguatemi



Santa Grelha - Meireles



Sul L'Ô Restaurante; Turatti - Cambeba



Turatti - Riomar Papicu



Turatti - Varjota



Vinho e Ponto Fortaleza



Vista Rooftop



Yoto Cozinha Nikkei

Fortaleza Restaurant Week