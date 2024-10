Agatha desde Sempre: onde assistir online e dublado aos episódios

A série começa a trama cerca de um ano após os acontecimentos de "WandaVision" (2021), série em que Agatha foi apresentada ao público. Após sair do transe causado por Wanda no final da história anterior, ela se vê sem poderes e precisa urgentemente recuperá-los.

"Agatha Desde Sempre" , novidade do Universo Cinematográfico da Marvel , conta a origem da personagem Agatha Harkness. A série estreou no dia 18 de setembro no serviço de streaming Disney+. Confira onde assistir aos episódios online e dublado.

Agatha Desde Sempre é uma série original da Disney+, um serviço de streaming de vídeo sob demanda por assinatura operado pela divisão Media and Entertainment Distribution da The Walt Disney Company.

Para isso, Agatha vai contar com a ajuda de uma agrupação de bruxas e um adolescente misterioso. O grupo adentra no desafiador "Caminho das Bruxas", que promete não só restaurar os poderes da protagonista, como também realizar outros desejos.

Os episódios da série podem ser assistidos pelo Plano Padrão em dois aparelhos simultâneos online.

Também há a opção de assistir dublado nas configurações de áudio dentro do aplicativo, que aparece após começar a reprodução do vídeo.

Onde assistir?

Disney+

Pacotes para assinantes:

Plano Padrão: R$ 43,90

Plano Premium: R$ 62,90

Agatha Desde Sempre: são quantos episódios? Cada um tem quanto tempo?

"Agatha All Along" - nome original do seriado, possui cinco episódios até hoje, dia 10 de outubro. Cada um conta com quase 50 minutos de duração. O 6º episódio da minissérie estreia na próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, às 22h (pelo horário de Brasília).