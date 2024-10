Arthur Moreira Lima: músicos e amigos homenageiam o artista

O pianista Arthur Moreira Lima morreu nesta quarta, 30 Crédito: LUCAS LACAZ RUIZ/AE

Arthur Moreira Lima, referência do piano brasileiro, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 84 anos de idade em Florianópolis (SC). Pianista lutava contra um câncer de intestino há cerca de um ano. O velório será realizado nesta quinta-feira, 31 na capital catarinense. O músico, que foi chamado de “Pelé do Piano”, estava internado no Hospital Imperial de Caridade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em tributo, amigos e colegas de profissão do pianista se manifestaram nas redes sociais lamentando a partida do artista e celebrando seus feitos no campo da música erudita.

LEIA TAMBÉM | Morre Arthur Moreira Lima, pianista referência no Brasil, aos 84 anos O jornalista carioca José Trajano compartilhou no Instagram uma foto de Moreira e relembrou um pouco da trajetória do músico. “Um brasileiro que nos orgulhava, um dos maiores nomes da música clássica em nosso País, exímio intérprete de Ernesto Nazareth e Chopin”, destacou. Ainda na legenda, ele frisou a personalidade de Arthur: “Irreverente, bom papo, Arthur era fluminense roxo. Um dia, está em Moscou e é apresentado ao embaixador do Brasil".

O jornalista encerrou a homenagem resgatando o projeto que o pianista realizava em busca de democratizar a música clássica. “Durante anos encabeçou projeto de popularização da música clássica, com mais de 500 concertos feitos a bordo de caminhão-teatro circulando pelo País”. Veja mais homenagens ao pianista Também por meio das redes sociais, a Sala Cecília Meireles lamentou o falecimento de Lima. Ele atuou como diretor do equipamento entre 1991 e 1995. “A Sala Cecília Meireles lamenta o falecimento do grande pianista Arthur Moreira Lima, que brilhou nos palcos brasileiros e internacionais, seja na música clássica ou na popular”, informa a legenda.

Nos comentários, o historiador Leandro Karnal lamentou o ocorrido: “Uma imensa perda”. O baterista Pedro Torres também deixa uma mensagem de agradecimento ao pianista. “Quando gênios se encontram. Obrigado por compartilhar conosco”, ressalta. Família lamenta partida do pianista A filha do pianista, Andreza Garrett também relembrou os bons momentos ao lado do pai por meio de várias fotos e vídeos em publicação no Instagram.

“Dia triste, de despedida e aceitação por aqui, mas não tenho dúvida que vai ter muita música boa lá no céu”, afirmou na legenda da postagem. Por fim a fisioterapeuta escreve: “Que ele descanse em paz, e que quem sabe lá de cima ele possa ser agora co-autor da música dos pássaros”. Quem foi Arthur Moreira Lima? Lima nasceu no Rio de Janeiro em 1940 e começou a tocar piano ainda criança. Seu primeiro recital profissional foi em 1949, no Theatro da Paz, em Belém (PA).