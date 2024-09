Jornalista critica desempenho do Flamengo: “Morto e sem alma”

Atuação do Flamengo contra o Corinthians foi detonada pelo jornalista José Trajano; derrota deixou equipe carioca longe do topo da classificação

O jornalista José Trajano fez duras críticas a exibição do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no último domingo (01), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. De acordo com o comentarista, a postura apresentada no jogo pode ser considerada como um vexame.

Para Trajano, o resultado em si é normal, porém a desempenho não condiz com a tradição do clube carioca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Flamengo foi uma lástima. Não porque perdeu para o Corinthians. Pela decepção, por não ter jogado nada. É um time que não se encontra. Tem uma série de contusões, desfalques, mas é o Flamengo. Não pode ser um time sem alma. Pode ser o time juvenil, que tem que entrar com disposição. Eu nunca vi o Flamengo tão morto. Esse é o vexame. Não perder para o Corinthians na casa do Corinthians, no dia do aniversário do time”, criticou o experiente jornalista durante o programa ‘Cartão Vermelho’, do Uol.