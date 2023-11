Pinacoteca do Ceará realiza Festival Afrocearensidades em novembro

A Pinacoteca do Ceará irá funcionar no feriado do Dia de Finados e, no final de semana , dá início aos eventos voltados para o Dia da Consciência Negra

A programação começa no sábado, 4, a partir das 16 horas, com a roda de conversa “Percursos Entrelaçados: Bandeira Autobiográfico”. A atividade será mediada por Renata Damasceno e Amanda Oliveira, com acessibilidade em Libras e classificação indicativa livre.

No primeiro final de semana deste mês, a Pinacoteca do Ceará promove atividades para o público infantil e a primeira ação do Festival Afrocearensidades, evento que celebra o Dia da Consciência Negra realizado pela Secretaria da Igualdade Racial (Seir) em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE).

Denise Fraga apresenta peça gratuita na Caixa Cultural Fortaleza; leia também

A ação “Bonitinho para chover: Encontrando Exus” fecha o final de semana, no domingo, 5, a partir das 10 horas. A ideia é promover, por meio da “Mostra Bonito para Chover”, o encontro com as várias manifestações de Exu. Com mediação de Bárbara Abril e Liza Maria, a atividade é indicada para crianças de 4 a 6 anos de idade.

Também no domingo, 5, a Pinacoteca realiza o “Uma História no Museu - Antonio Bandeira”. Por meio da contação de histórias e do teatro de sombras, a atividade lúdica irá narrar a história de vida de Antonio Bandeira. Inicia às 15 horas com mediação de Janaína Bento e Mateus Araújo.

Festival Afrocearensidades - Reconhecimento e Preservação da História e Cultura Negra do Ceará

O Governo do Ceará lança o “Festival AfroCearensidades - Reconhecimento e Preservação da História e Cultura Negra do Ceará” em celebração ao mês da Consciência Negra, por meio da Secretaria da Igualdade Racial (Seir) em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult).

O Festival traz ampla programação distribuída entre equipamentos culturais do Estado, com mais de 100 atividades voltadas à fruição, difusão, formação, cidadania e defesa de direitos, com foco na representatividade negra cearense.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp