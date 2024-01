Caravana de Natal percorre 5 cidades do Ceará; confira trajeto

No sábado, 9, Fortaleza será iluminada pela caravana. O percurso começa às 17h30min horas no Iguatemi Bosque, segue até a Praça Portugal e passa pela Estátua de Iracema.

A primeira cidade a receber a caravana será o Eusébio . A partir das 18 horas desta sexta-feira, 8 , os caminhões passam por pontos como a Praça do Eusébio, o Cometa Supermercado (Cavalaria), o Super do Povo (Cambeba), o Center Box (Frei Cirilo), e a Praça Matriz de Messejana.

Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, Sobral e Jaguaribe recebem nos próximos dias a Caravana de Natal da Coca-Cola com cinco caminhões iluminados carregando o trenó do Papai Noel e fazendo a alegria de quem vê o espetáculo natalino.

Domingo, 10, é a vez de Maracanaú receber a caravana. No badalar das 18 horas, a caravana inicia o percurso na Praça do Maracanaú seguindo até o Mix Mateus, o Baratão Sup. (Conjunto Esperança), e a Maraponga Food Square.

Sobral recebe o espetáculo na quarta-feira, 13, a partir das 18 horas, com percurso iniciando no Atacadão, seguindo até o Arco de Nossa Senhora de Fátima, a Praça São Francisco, o Pinheiro Junco, a Praça do Centro de Convenções, a Praça do Pirulito, e o Sobral Shopping.

No dia 22, a caravana chega até Jaguaribe, interior do Ceará. Entre os pontos que o espetáculo perpassa estão a Pizzaria Brilhante, a Barbecue Churrascaria e Pizzaria, o CocoBit, o SuperQue Supermercado (Mutirão) e a Praça da Prefeitura.

Além do Nordeste, a caravana percorre o Norte e o Mato Grosso. Ao todo, serão mais de 10 mil km rodados, com paradas em shoppings, pontos de venda e pontos turísticos durante 44 dias.

“As caravanas de Natal da Coca-Cola são uma tradição natalina que o público ama, e que encanta milhares de brasileiros e brasileiras. Ficamos contagiados com a magia desse momento, e poder proporcionar essa alegria no coração das pessoas das mais diversas idades, nos deixa orgulhosos e realizados”, afirma Natasha Castro, gerente de marketing e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.