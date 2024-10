Maior escultura com balões do Brasil está em Fortaleza; veja onde

Desbancando o próprio recorde 25 anos depois, o artista Costa Brazil se manteve como o dono do título de “Maior Escultura Confeccionada com Balões” em território nacional. A estrutura, simulando um bolo de aniversário, foi certificada na segunda-feira, 28.

A escultura, criada em homenagem ao 25º aniversário do Shopping Benfica, na avenida Carapinima, possui 11,3 metros de altura. Em comparação, o recorde anterior - a “Caravela do Descobrimento” - tinha 10 metros.

A criação do balloon designer foi desenvolvida em parceria com a empresa Happy Day Balões e buscou representar as “bodas de prata” do shopping fortalezense. O bolo gigante fica em exposição na área do shopping até 4 de novembro.