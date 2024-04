60 anos do golpe: 6 livros para saber mais da ditadura no Brasil

434 mortos e desaparecidos definem o saldo de 21 anos da Ditadura Militar no Brasil. O período, que se estendeu de 1964 a 1985, completa 60 anos no cenário histórico do País em 31 de março de 2024.

De acordo com a organização Human Rights Watch, desde 2012, promotores federais apresentaram acusações em mais de 50 casos criminais de abusos de direitos humanos durante o regime militar do Brasil. A maioria foi rejeitada nos tribunais, citando o prazo de prescrição ou a lei de anistia aprovada pela ditadura

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a passagem do tempo, vale conferir obras que contextualizam o regime militar no Brasil e as consequências na vida da população, que se estendem até o presente.