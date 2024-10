Globo é processada por presidente do sindicato dos atores; entenda

Líder do sindicato dos atores, Hugo Gross, processa Globo por ‘perseguição’ Crédito: Reprodução/Instagram (@hugogross_oficial)/divulgação/Globo

A rede Globo está sendo acusada de perseguição pelo presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Rio de Janeiro (Sated-RJ), Hugo Gross, que pede R$ 1,8 milhão pelo caso. Segundo o ator, a emissora parou de contratá-lo para trabalhos devido à sua atuação sindical. LEIA TAMBÉM | Paulo Vieira recusa convite de Globo para remake de 'Vale Tudo' É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a coluna de Gabriel Vaquer, que teve acesso ao processo na 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a primeira audiência do caso acontece ainda este ano, em dezembro, quando pode haver um acordo entre as partes envolvidas.

Gross usa como justificativa troca de e-mails com funcionários da emissora e conversas com atores, que declaram que o líder se tornou uma pessoa indesejável na Globo. No processo, também consta e-mails enviados ao diretor-executivo da Globo, Amauri Soares, que ignorou suas denúncias. LEIA TAMBÉM | Boninho revela motivo de fim de contrato com a Globo; entenda O último trabalho do ator na Globo foi em 2011, com a novela "Aquele Beijo", mas Gross também já participou de "Malhação" (1998), "O Profeta" (2006), "Paraíso" (2009), "A Indomada" (1997), "Uga Uga" (2000), entre outros.