Adult Swim anuncia anime de "Rick and Morty" com 10 episódios

"Rick and Morty", série de animação adulta, ganhará spin-off em anime, com direção de Takashi Sano; conteúdo ainda não tem data de estreia

A Adult Swim anunciou a produção de um anime de “Rick and Morty”, que terá 10 episódios iniciais e contará com direção de Takashi Sano (“Tower of God”). Spin-off será um trabalho original, com histórias ainda não conhecidas pelo público.

“As façanhas de Rick e sua turma no multiverso representam desafios para o vínculo familiar, mas eles sempre estão à altura da ocasião. É uma visão tão positiva para a vida, e Jerry (personagem) não é exceção”, diz Takashi Sano em texto divulgado para a imprensa internacional e publicado pelo The Hollywood Reporter.

“Estou honrado por ter a oportunidade de contar uma nova história sobre essa família incrível. Espero que gostem das aventuras deles”, continua o diretor. A data de estreia não foi anunciada.

“Rick and Morty” é uma animação de comédia e ficção científica com cinco temporadas. Enredo gira em torno dos membros da família Smith. Neste contexto, Rick e Morty viajam por dimensões paralelas e outros planetas em um veículo voador. Série está disponível no streaming HBO Max.



