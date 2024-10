Artistas e familiares se despedem de ex-ator mirim em velório no Rio

O velório do ex-ator mirim João Rebello , encontrado morto no centro de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, na noite da quinta-feira, 24, foi realizado neste domingo, 27, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O sepultamento aconteceu às 13 horas, conforme informações postadas pela irmã do DJ, Maria Carol Rebello.

A família e atores como Patrícia Travassos, Nívea Stelmann e Ana Paula Tabalipa estiveram na última homenagem.

Polícia investiga o caso



Segundo informações da Polícia Civil de Porto Seguro, o corpo de João Rebello, que tinha 45 anos, foi encontrado na Praça da Independência. Ele estava sozinho no veículo. De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro, atiraram à queima-roupa e fugiram.

Horas depois da morte do filho, Maria Rebello, mãe do artista, postou um desabafo nas redes sociais. “Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, estou acordada sozinha e Carol foi para Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano, confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno”, escreveu.