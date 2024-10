Morre Babau do Pandeiro, símbolo da música regional, aos 78 anos

Cantor de "Bebe Água Galinha", "A Minha Bicicleta" e "Jogo do Bicho", Babau do Pandeiro morreu aos 78 anos de idade

Morreu nesta sexta-feira, 25, o cantor e compositor cearense Babau do Pandeiro, aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Instagram. Detalhes sobre a causa da morte de Babau do Pandeiro não foram informados.

Nascido José Maximiano de Sousa, Babau do Pandeiro era natural de Sobral e fez história na música do Estado com suas composições simples de marchinhas de carnaval.

Conhecido por vender seus discos no Centro de Fortaleza, Babau do Pandeiro emplacou as canções “Bebe Água Galinha”, “A Minha Bicicleta”, “Cassaco Com A Coca-Cola No Saco”, “Somos Seis” e “Bota A Caba Pá Berrá”.