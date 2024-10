Roque, assistente de Silvio Santos, é internado com tumor no cérebro

De acordo com seu filho, o ex-funcionário do SBT segue estável, apesar de Roque estar internado. O tumor é considerado benigno e em maio foi diagnosticado com meningioma (tumor originado nas meninges, tecidos que revestem o sistema nervoso central).

O animador Gonçalo Roque, conhecido como Roque , novamente foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O ex-assistente do apresentador Silvio Santos , recebeu o diagnóstico de um tumor no cérebro em maio, que deixou sua saúde debilitada.

Em entrevista ao Tá Na Hora, Roque declarou que quando teve sua primeira internação em 2024 a sua saúde estava 80%. "Infelizmente, o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um. São coisas da vida”, argumentou.

Na ocasião, a esposa de Gonçalo, Janilda Nogueira relembrou os exames feitos para diagnosticar a doença. "Ele ficou lá cinco dias (internado), fez os exames. No raio-X deu um sangramento no crânio, deu um tumor no cérebro. Com os medicamentos, se Deus quiser, não vai precisar operar. Não foi um AVC", explicou.

Antes da atual internação, Roque estava sendo tratado em casa, com remédios, e não apresentava necessidade de cirurgia.