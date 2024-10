SBT anuncia saída de Cleber Machado da emissora

Narrador deve assinar com a Record, mas antes disso, canal de Silvio Santos negocia que profissional fique até o final da Sul Americana

A equipe do SBT confirmou, nesta sexta-feira (11), a saída do narrador Cleber Machado. A decisão veio após rumores de que o profissional negocia com a Record.

Em nota, a empresa confirmou a negociação de Cleber com outro canal, mas não revelou o novo destino. No entanto, Cleber pode continuar na emissora até o dia 23 de novembro, data da final da atual edição da Copa Conmebol Sul-Americana, já que as conversas ainda estão em andamento.

