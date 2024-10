Morre Antonio Cícero: veja as músicas mais tocadas do compositor

Poeta e filósofo, Antonio Cicero (1945-2024) possui 130 composições e 40 gravações cadastrados no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad)

Músicas de Antonio Cicero foram regravadas por inúmeros artistas

Com 130 composições e 40 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Antonio Cicero teve suas canções interpretadas por artistas de renome nacional, como Lulu Santos, Gal Costa, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto e Zizi Possi.

Leia também | Antonio Cicero deixa carta de despedida: ‘Se tornou insuportável’

Conforme informações do Ecad, a canção “À Francesa”, lançada em 1989, na voz de Marina Lima, foi a composição de autoria de Antonio Cicero mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos.