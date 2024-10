Alanis Morissette anuncia shows no Brasil em 2025; saiba onde

A cantora Alanis Morissette já tem data para retornar ao Brasil. Após trazer a turnê “Jagged Little Pill”, com show único na cidade de São Paulo em novembro de 2023, a artista canadense volta ao Brasil para duas novas apresentações no próximo ano.

Conhecida por diversos sucessos do pop nos anos 2000, como “Hand in My Pocket”, “Ironic”, "You Oughta Know”, “Empathy”, “Precious Illusions” e outros hits, Alanis foi confirmada na programação do Lollapalooza Brasil 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O festival de música ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e o show da artista está marcado para o dia 29 de março, um sábado. Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site da Ticketmaster.