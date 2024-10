Iago Xavier e Preto Zezé são indicados em prêmio de talentos negros

Iago Xavier é indicado a "Ator do Ano" no Prêmio Potências Crédito: Christophe SIMON / AFP

Iago Xavier, cearense que protagoniza o filme “Motel Destino”, está concorrendo a “Ator do Ano” pelo Prêmio Potências. Ele disputa a categoria com Alexandre Rodrigues (“Cidade de Deus: A Luta Continua”), Juan Paiva (“Renascer”) e Luís Miranda (“Encantado’s”). O Prêmio Potências reconhece talentos negros que estão se destacando em suas áreas de atuação Brasil afora, promovendo representatividade e homenagens a artistas, criadores e profissionais. Este ano, a homenageada é a cantora Ludmilla. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São 12 categorias no total, que contemplam atores, músicos, campanhas publicitárias, entre outras. Outro cearense que está na disputa da premiação é Preto Zezé, que concorre na categoria de “Personalidade do Ano”. Ao lado dele, concorrem Ana Fontes (fundadora da Rede Mulher Empreendedora), Anielle Franco (ministra da Igualdade Racial) e Samantha Almeida (diretora do Twitter Next Brasil).