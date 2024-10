Curta de animação representa o Ceará na 13ª Mostra Wallace

Misturando referências do cotidiano de periferias do País, a animação traz para o público uma história de ficção científica romântica que acompanha a jornada de Revo, dublado pelo ator Mateus Honori, ambientada em um deserto apocalíptico.

O filme é o único representante do Estado a participar da mostra competitiva e a exibição acontece nesta sexta-feira, 18, às 18 horas, no Teatro Municipal da cidade.

A animação “O Medo Tá Foda” , dirigida pelo cearense Esaú Pereira, está concorrendo na Mostra Competitiva de Curtas da 13ª Mostra Wallace, que acontece até o dia 20 de outubro no município de Araraquara, em São Paulo.

Além da voz de Mateus Honori, o curta animado também tem as vozes de Maria Adelino (Fran), Mateus Franklin (Biri) e Bruno Paes (Daisy). Na trilha sonora, o filme traz a música “Pôr do Sol Marrom”, de Mateus Fazeno Rock, e uma versão cover “Planeta de Cores”, da banda Forrozão Tropykália, na voz da atriz Maria Adelino.

Curta "O Medo Tá Foda" é realizada pela produtora Zonzo Studio

Feito pela produtora cearense Zonzo Studio, em parceria com a Plataforma Zero e Memorabilia, a animação foi contemplada pelo XIV Edital Ceará de Cinema e Vídeo - Produções, da Secretaria da Cultura do Ceará (Seculte-CE).