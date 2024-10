Concurso anuncia o melhor restaurante a quilo do CE; saiba qual é

A oitava edição do concurso "O Quilo É Nosso" premia o melhor restaurante a quilo do Brasil; os estabelecimentos participantes passam por etapas locais até chegarem à final

O concurso “O Quilo É Nosso”, que visa premiar o “melhor restaurante de comida a quilo do Brasil”, anunciou o vencedor da etapa estadual no Ceará. Localizado em Juazeiro do Norte, o restaurante Casa Malu foi eleito o melhor restaurante a quilo do Estado.

O estabelecimento, comandado pelas chefs Luciana Rodrigues e Marciana Gonçalves, concorreu com o prato “Escaldado de Farinha - Sertão no Prato”. Com a vitória, a Casa Malu representará o Ceará na etapa nacional do concurso, a ser realizada em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em parceria com o Mundo Mesa, o festival celebra em 2024 os 40 anos da comida a quilo no País, trazendo a temática “É comer, gostar e votar”. A próxima — e última — etapa será realizada em São Paulo entre os dias 21 e 22 de novembro.