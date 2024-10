Shopping de Fortaleza promove atividades gratuitas para idosos

Evento "Tertúlia sem Fronteiras" realiza atividades gratuitas para idosos no Shopping Riomar Papicu

Neste sábado, 19, o Shopping Riomar Papicu promove uma diversidade de ações voltadas para a terceira idade. Intitulado “Tertúlia sem Fronteiras”, o momento no estabelecimento é realizado em parceria com a Universidade Sem Fronteiras.

Com objetivo de contribuir para a movimentação e bem-estar da população idosa, o evento tem início às 16h30min, na praça de alimentação do Shopping, e contará com realização de atividades físicas e dança em grupo.

