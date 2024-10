Passagem de Janis Joplin pelo Carnaval carioca vira documentário

A passagem da cantora e compositora Janis Joplin pelo Carnaval do Rio de Janeiro em 1970 deu vida ao documentário “Janis - Amores De Carnaval, memórias de Ricky Ferreira e convidados”. Considerada por especialistas da música como a “Rainha do Rock and Roll”, Janis morreu no mesmo ano em que veio ao Brasil, no auge da carreira, após uma overdose de heroína e álcool.

Acompanhada da amiga, a estilista Linda Gravenites, que desenhou figurinos para a cantora de 1967 a 1969, Janis esteve no Brasil em fevereiro para participar do Carnaval carioca. De férias, ela se internou por dez dias em uma clínica na tentativa de se livrar do vício em drogas. No período, ela até diminuiu, mas não se livrou em definitivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Foi nessa passagem pelo verão na cidade maravilhosa que Janis conheceu na praia um turista norte-americano chamado David George Niehaus, com quem veio a ter um relacionamento. Fotografados pela imprensa no Carnaval do Rio de Janeiro, os dois viajaram juntos por todo o Brasil. Ícone da contracultura, Janis chegou a ser expulsa do Copacabana Palace. Bebeu, fez topless e viveu intensamente a sua estadia pelo País.