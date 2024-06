Dior celebra artesanato de luxo com desfile casual e gatos, Yasuhiro apresenta karokê

O estilista Kim Jones prestou homenagem ao artesanato nesta sexta-feira(21) no desfile da Dior em Paris, com roupas confortáveis, tamancos e estampas com desenhos quase infantis, em uma passarela repleta de gatos gigantes de cerâmica.

Jones quis misturar "o feito em casa à alfaiataria, o global ao local" para este desfile, para o qual recorreu à obra de um desconhecido ceramista sul-africano de 83 anos.

As silhuetas são esculturais e práticas, com calças largas, camisetas sem mangas, tricôs e casacos. A roupa tem um toque anos 1950, com acabamentos brilhantes.