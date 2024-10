Xuxa fala sobre levar cuspida em show beneficente: ‘Quer aparecer’

A apresentadora Xuxa Meneghel foi atacada por uma suposta fã após um show beneficente em São Paulo. Ocorrido no domingo, 13, no Neo Química Arena, Xuxa se apresentava no intervalo do Futebol dos Artistas, evento promovido pelo projeto Criança Esperança.

No fim da apresentação musical, a Rainha dos Baixinhos saiu do estádio e entrou no seu carro, quando foi cercada por um grupo de fãs. Parando para atender as pessoas, a artista abaixou o vidro do veículo e tirou fotos com quem estava no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a abordagem, Xuxa pedia calma enquanto os fãs eram contidos pelos seguranças que controlavam a situação. Em dado momento, uma mulher avança para a janela do carro e cospe em direção ao rosto da cantora.