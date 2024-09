Com Olivia Rodrigo, programação do Lollapalooza 2025 é divulgada

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça-feira, 3, o line-up da sua edição de 2025. Ao todo, seis headliners foram anunciados: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool, confirmando as especulações que surgiram nas redes sociais anteriormente.

A banda estadunidense Foster the People e as brasileiras Sepultura e Jovem Dionisio também estão presentes na lista de atrações. Além de Olivia Rodrigo no pop, foram confirmados a cantora Tate McRae, conhecida pelo hit “Greedy’, e o cantor Jão.

A edição do festival de 2025 acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no site do Ticketmaster.