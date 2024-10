Show de Bruno Mars em SP tem pancadaria na arquibancada; veja vídeo

Durante esse sábado, 12, internautas registraram brigas generalizadas nas arquibancadas do Morumbi no show do cantor Bruno Mars, em São Paulo. Os vídeos foram publicados no X, antigo Twitter.

As brigas iniciaram com bate-boca e terminaram em confronto físico. O motivo seria porque algumas pessoas chegaram próximo ao horário do início do show e resolveram ficar no corredor das arquibancadas ao invés de ocuparem os assentos vagos, atrapalhando a visão das pessoas que estavam atrás.

Um homem, irritado por ter sua visão do show atrapalhada pelo fã atrasado no corredor, decidiu jogar água nele. O fã foi tirar satisfação, iniciando assim uma briga física. Segundo os usuários da rede social, o show ainda não havia começado.