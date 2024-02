Filme inspirado em 'Raimundinha' e Paulo Diógenes estreia em 2024

O humorista cearense faleceu na última quarta-feira, 14, aos 62 anos de idade. Apesar disso, o artista já tinha assistido a produção quando foi exibida no Festival For Rainbow, em 2022.

A obra foi premiada em festivais de cinema, como a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Mostra de Gostoso de 2022 e o próprio For Rainbow.

Humorista Paulo Diógenes morre aos 62 anos de idade

Ator, comediante, ex-vereador e ativista da causa LGBTQ+, Paulo Diógenes morreu nesta quarta-feira, 14, aos 62 anos de idade. A causa da morte não foi revelada. O sepultamento do artista ocorre nesta quinta-feira, 15, a partir das 16 horas, no Cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

Nascido em 1961, no Rio de Janeiro, mas criado em Fortaleza, Paulo Diógenes é filho de Sueli dos Santos e Osmar Maia Diógenes. Iniciou carreira no humor nos anos 1980 quando ainda cursava Comunicação Social na Universidade Federal do Ceará (UFC).



O sucesso do artista veio com a personagem Raimundinha, uma caricatura da mulher suburbana. Uma personalidade conhecida por roupas e maquiagens coloridas, por falar alto e sapatos de salto bem altos.



