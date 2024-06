Potyguara Bardo e homenagem a Paulo Diógenes agitam 18º For Rainbow

Nesta sexta-feira, 21, o Complexo Cultural Estação das Artes recebeu a abertura da 18ª edição do For Rainbow, evento que celebra a cultura LGBTI+

Ao receber a homenagem, Glória relembrou momentos íntimos da trajetória do irmão, como quando lhe ajudou a revelar sua sexualidade para o pai. “Ele disse que queria fazer curso de flores”, relatou sobre outro momento quando o consultaram ainda criança sobre qual faculdade faria no futuro.

Na noite desta sexta-feira, 21, o prêmio foi entregue por Verônica Guedes, diretora do evento, na presença de duas personagens do humor cearense, Aurineide Camurupim e Leide Daiana , e representantes do Divas do Ceará, coletivo de artistas transformistas.

“O Paulo está aqui”, disse emocionada Glória Diógenes, irmã de Paulo Diógenes, humorista que foi homenageado na abertura do 18º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero . Autor da personagem Raimundinha que se consagrou no cenário da comédia cearense, atuando ainda como diretor e político, Paulo morreu em fevereiro aos 62 anos após problemas pulmonares.

A abertura do festival contou ainda com a presença de Labelle Rainbow, diretora de produção do evento, e Dary Bezerra, presidente do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab). Representando o Governo do Ceará, estavam Gecíola Fonseca, secretária da Cultura, e Mitchelle Meira, secretária da Diversidade. A cerimônia foi apresentada pela humorista Deydianne Piaf e pela cantora Luiza Nobel.

Antes da entrega, o cerimonial exibiu um vídeo que reuniu depoimentos do próprio Paulo sobre sua trajetória e trechos de suas apresentações de humor. No desfecho, a última frase dita por ele para encerrar uma piada no palco acabou ecoando para este futuro com grande emoção diante da memória que carregamos da sua vida: “Nós fazemos isso... somos felizes”.

Show de Potyguara Bardo

Foto: Divulgação/Jean Ribeiro Show de Potyguara Bardo na abertura do 18º For Rainbow

Diferente da abertura em edições anteriores, o espaço estabeleceu uma dinâmica diferente porque o público ficou bastante disperso até mesmo diante do palco, fazendo com que as falas ao microfone fossem difíceis de ouvir ao dividir atenção com conversas e filas nos stands de bebida e comida ao longo do corredor da Estação das Artes. Mas a sintonia logo se recompôs quando a grande atração da noite entrou no palco: Potyguara Bardo.

É a terceira vez que a cantora do Rio Grande do Norte vem ao Ceará, encontrando um público ainda mais empolgado com sua presença. Na fila para entrada que já estava formada cerca de uma hora antes do evento, ela era o grande assunto das conversas. No palco, a celebração se confirmou ao embalar a plateia com músicas de seu repertório – "Oásis", seu maior sucesso, colocou a Estação inteira no mesmo coro. Outro grande momento aconteceu quando Getúlio Abelha subiu ao palco de surpresa para cantar e dançar uma música. Em seguida ao show, a DJ Angel History segurou a empolgação da plateia e encerrou a noite com um set bastante elétrico.

18º For Rainbow

O 18º For Rainbow segue com programação gratuita até o dia 28 de junho. Hoje, 22, o evento torna à sua casa habitual, o Cinema do Dragão, para as primeiras exibições da mostra competitiva internacional de curta e longa-metragem.