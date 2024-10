Washington Olivetto: famosos lamentam morte de publicitário aos 73 anos

Morte de Washington Olivetto: veja repercussão de famosos nas rede sociais Crédito: Reprodução/X@corinthians

O publicitário e escritor Washington Olivetto, conhecido como o criador do “garoto Bombril”, morreu neste domingo, 13, no Rio de Janeiro, aos 73 anos. Olivetto estava internado no Hospital Copa Star para o tratamento de problemas pulmonares. Considerado uma referência no mercado publicitário, o paulistano também foi responsável por outras peças popularizadas entre brasileiros, como “o primeiro sutiã a gente nunca esquece” e “casais do Unibanco”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas redes sociais, Washington Olivetto foi homenageado por famosos, que lamentaram a sua morte.

Washington Olivetto: homenagens de famosos nas redes

Confira a repercussão nas redes sociais de amigos e admiradores do publicitário paulistano. Lulu Santos

O cantor publicou uma foto utilizando a função Stories de seu perfil no Instagram para homenagear Washington, a quem descreveu como o seu “melhor amigo”. No clique, os dois aparecem abraçados. Boninho Outro que utilizou as redes sociais para lamentar a perda foi o ex-diretor de entretenimento da rede Globo, Boninho. “Meu querido amigo, Washington Olivetto, gênio da publicidade. Incrível e especial. Voa mais alto agora. Descansa”, comentou. “Ele nunca parou de criar, sempre recebia dele alguma ideia, um bom texto, um divertido carinho. Vai fazer falta na minha vida”.

Astrid Fontenelle

“Nenhum publicitário ficará chateado comigo se eu falar que Washington Olivetto foi o Pelé da propaganda. Gênio na sua trajetória, com inúmeros cases de muito sucesso e criador da Democracia Corinthiana”, destacou a apresentadora Astrid Fontenelle em publicação. “Aprendi com ele, lá nos 1990, que reuniões não deveriam durar mais de cinco minutos. Talvez para quem seja gênio. Meus sinceros sentimentos a sua esposa e filhos. Hora de descansar", escreveu em seu perfil, ao lado de uma foto com o publicitário e amigo. Corinthians

Em nota de pesar, o clube de futebol Corinthians afirmou que “se solidariza com a família nesse momento de dor”.

Olivetto foi vice-presidente de marketing do clube e um dos fundadores do movimento Democracia Corinthiana. Além disso, publicou livros sobre o time de futebol, como “Corinthians - É Preto no Branco”. Nota de Pesar – Washington Olivetto



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando.



Olivetto… pic.twitter.com/hqBjch9vvt — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2024

Felipe Neto O youtuber Felipe Neto utilizou a rede social X (antigo Twitter) para prestar suas homenagens a Washington Olivetto. “O maior publicitário da história do nosso país nos deixou hoje. Vá em paz”, escreveu.

Djavan

Em perfil na rede social do cantor Djavan, a publicação afirmou que “o Brasil perdeu hoje um de seus maiores publicitários e grande amigo” do artista. “Descanse em paz, Washington! Nossos sentimentos para Patrícia, seus fãs e familiares”.

Lúcio Mauro Filho

O ator Lúcio Mauro Filho compartilhou uma foto de Washington Olivetto e lamentou a sua perda, considerando-o um “gênio da publicidade mundial” e “orgulho do Brasil”. Leão Serva

“Washington Olivetto deixa várias arquibancadas lotadas de amigos tristes e um mundo de admiradores. Adeus, querido. Descanse. Sua memória é eterna”, escreveu o jornalista Leão Serva.