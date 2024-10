Publicitário Washington Olivetto, torcedor do Corinthians, morre aos 73 anos

Olivetto foi vice-presidente de marketing do Corinthians e um dos fundadores do movimento "Democracia Corinthiana"

Washington Olivetto, ícone da publicidade brasileira e torcedor do Corinthians, morreu neste domingo (13), aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Star há cerca de cinco meses por conta de complicações pulmonares. Olivetto foi vice-presidente de marketing do Timão e um dos fundadores do movimento “Democracia Corinthiana”, liderado por Sócrates.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando”, lamentou o Corinthians.