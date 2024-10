Morre publicitário Washington Olivetto, criador do garoto Bombril

Morreu na tarde deste domingo, 13, às 17h15min, o publicitário brasileiro Washington Olivetto. Ele tinha 73 anos e morreu na cidade do Rio de Janeiro. Olivetto ficou internado por quase cinco meses no hospital Copa Star, no Rio, por problemas pulmonares, e morreu de falência múltipla dos órgãos.

O publicitário era conhecido internacionalmente com mais de 50 Leões vencidos no Festival de Publicidade de Cannes. Ele era a mente por trás de peças publicitárias marcantes do Brasil como o garoto Bombril, do primeiro sutiã, e o cachorrinho mascote da Cofap.

Ele era corintiano e ajudou a criar a “democracia corintiana”, movimento que criou pluralidade da administração do clube, democratizando o poder de decisão dentro do time paulista. O publicitário foi homenageado no desfile da Gaviões da Fiel no Carnaval paulista de 2013.