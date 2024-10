Renato Russo é homenageado em festa flashback no sábado, 12

Neste sábado, 12, “a festa A Volta dos Balanços traz músicas relembrando as décadas entre 1970 e 1990 no Clube Náutico. Nesta edição, Alexandre Loureiro, vocalista da banda Coda, homenageia o cantor Renato Russo - nesta sexta-feira, 11, marca os 28 anos da morte do vocalista da Legião Urbana. A programação conta também com o repertório do DJ Gibson – idealizador e produtor do evento – e do cantor Berg Lima, ex-vocalista do Calcinha Preta, trazendo o forró para a festa.



Luis Cláudio, o DJ Gibson, trabalha com música desde muito jovem. Além de DJ, ele trabalhou por muitos anos com a banda cover dos Titãs, Os Verminosos. Durante a pandemia de Covid-19, focou em outras áreas, deu uma pausa na banda e priorizou seu trabalho como DJ.



Em entrevista ao Vida & Arte, o DJ conta ter sido um dos precursores das lives musicais durante o período de isolamento social. “Eu já tinha um público fiel antes, mas com essas lives mais pessoas começaram a me acompanhar. Quando tudo voltou ao normal, elas me pediam sempre para realizar uma festa de flashback”, diz.