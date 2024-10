Mostra de SP chega à 48ª edição sob a luz do Oriente e do mundo

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo começa no dia 16 de outubro com a exibição do filme "Maria", de Pablo Larraín, para convidados na Sala São Paulo

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo não se esquiva em tratar das polêmicas da contemporaneidade; como abordar as guerras no Oriente Médio envolvendo o governo de Israel e o povo palestino, que agora ganha proporções maiores e dramáticas com as ações no Líbano, dos ataques do Irã e da crescente e temerosa sensação de que os conflitos podem se estender para além das regiões envolvidas.

“Não temos que fugir das polêmicas. A tentativa da Mostra SP é de contribuir para uma discussão civilizada e olhando para todos os lados”, falou Renata de Almeida, diretora da Mostra, na coletiva para imprensa que aconteceu no sábado, 5, no Espaço de Cinema em São Paulo.

Olhando para esse lado do mundo; a Mostra SP chega em sua 48a edição, com a exibição de filmes de diretores palestinos, dentro da sua programação que traz 415 produções, de 82 países, com o cinema brasileiro representado para Mostra Brasil, a maior vitrine, com 60 longas.