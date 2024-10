Grupo Chicas apresenta show infantil na Caixa Cultural Fortaleza

Celebrando a infância, o quarteto carioca As Chicas realiza seis sessões do espetáculo "Barulinho" nos dois últimos finais de semana de outubro na Caixa Cultural Fortaleza

Nos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro, a Caixa Cultural Fortaleza apresenta o show “Barulinho”, do grupo Chicas, que celebra a infância em um espetáculo que transita entre sonoridades clássicas e a música brasileira. Os shows acontecem aos sábados, às 16 e 18 horas, e aos domingos, às 18 horas. Na sessão do sábado, 19, às 18 horas, haverá intérprete em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os valores dos ingressos custam entre R$15 a R$30, à venda na bilheteria do teatro a partir desta sexta-feira, 11.

Nas apresentações, o quarteto feminino formado por Nanan Gonzaga, Amora Pêra, Paula Leal e Isadora Medella, imprimem sonoridades nordestinas e recursos de linguagens, como a dança e as artes visuais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para compor a diversão e integrar o projeto, as artistas convidaram os músicos Pedro Rocha e Raphael Pippa. Sob direção do ator e diretor Cláudio Mendes, o cenário e figurinos são assinados por Sol Azulay, enquanto a luz é de Ana Kutner.