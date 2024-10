Concerto em Fortaleza reproduz trilhas de O Senhor dos Anéis e GOT

Evento em Fortaleza apresenta concerto especial com canções de "O Senhor Dos Anéis" e "Game Of Thrones"

Chega a Fortaleza neste sábado, 12, o concerto “Anéis, Tronos e Dragões”. A apresentação, que será realizada no Teatro Brasil Tropical pelo quarteto de cordas Monte-Cristo, traz em seu repertório as trilhas sonoras de dois grandes sucessos do cinema e da televisão: “O Senhor Dos Anéis” (2001) e “Game Of Thrones” (2010).

A apresentação faz parte do concerto Candlelight, onde são espalhadas diversas velas nos espaços do teatro dando uma atmosfera diferenciada para o público de seus concertos.

Os últimos ingressos para a apresentação podem ser comprados no site Fever à partir de R$ 65 (Meia) e R$ 130 (Inteira) setor B. A plataforma oferece 20% de desconto na compra adicionando na finalização o cupom “CDLRD20”.