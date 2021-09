Netflix: Festival Tudum reúne novidades de filmes e séries do streaming

O Festival Tudum, promovido pela Netflix, acontece neste sábado, 25 de setembro, por meio do canal do YouTube da plataforma de streaming

A Netflix realiza mais uma edição do Festival Tudum, que ocorre neste sábado, 25, em formato gratuito e virtual. Durante a programação, o streaming divulga novidades de várias produções e promove diálogos com os protagonistas de obras populares.

A iniciativa trará anúncios de 100 filmes e séries da plataforma, incluindo as novas temporadas de "Stranger Things", "Bridgerton" e "The Witcher". Também haverá conteúdos inéditos que envolvem "La Casa de Papel", "Cobra Kai", "Alerta Vermelho", "Não Olhe Para Cima", "Resgate" e outros.

O conteúdo, dividido em três partes, trará Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, de “Stranger Things”, como alguns dos apresentadores. Eles mostrarão as primeiras imagens das séries “The Sandman” e “Vikings: Valhalla”.

Nicola Coughlan, que interpretou a personagem Penelope Featherington em “Bridgerton”, também estará presente para comandar o programa. Em seu bloco, haverá o anúncio da data de estreia da segunda temporada de “Emily Em Paris”, clipe do filme “Não Olhe Para Cima” e trailer de “Exército de Ladrões: Invasão da Europa”.

O Tudum Festival ocorrerá a partir das 13 horas, no canal do YouTube da Netflix Brasil. No mesmo dia, a partir das 10 horas, haverá um pré-show com informações dedicadas exclusivamente aos animes da plataforma.

Festival Tudum

Quando: sábado, 25 de setembro, às 13 horas

Onde: no canal do YouTube da Netflix Brasil



