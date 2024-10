Mônica Martelli apresenta monólogo em Fortaleza em outubro

Explorando questões do cotidiano feminino, Mônica Martelli chega a Fortaleza neste mês com peça "Minha Vida Em Marte"

A peça " Minha Vida Em Marte " chega a Fortaleza nos dias 19 e 20 de outubro no Teatro Riomar. O monólogo conta com três sessões na Cidade que estão previstas para sábado, 19, às 21 horas e no domingo, 20, às 17 horas e às 20 horas .

A peça também foi inspiração para o filme que leva o mesmo título da obra e, assim como no teatro e na televisão, Mônica foi dirigida por sua irmã, Susana Garcia. Além disso, marca a última atuação de Martelli com seu amigo Paulo Gustavo, que morreu em 2021.

Os ingressos para as apresentações em Fortaleza estão disponíveis através do site da Uhuu e na bilheteria do Teatro Riomar. Os valores variam entre R$ 85 e R$ 210 de acordo com o setor dos assentos escolhidos.

Peça "Minha Vida em Marte"