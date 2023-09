Marieta Severo revela luta contra o câncer: 'Precisei tirar o útero'

Marieta Severo revelou ter sido diagnosticada com câncer no endométrio; atriz detalhou que removeu o útero

A atriz Marieta Severo, de 76 anos de idade, resolveu abrir a intimidade e contou sobre a luta contra o câncer no endométrio . A artista disse que ficou surpresa ao receber a notícia do problema na saúde, mas conseguiu contornar a situação.

A eterna Dona Nenê, de “A Grande Família”, aceitou fazer parte da Ginecológicos (EVA), além de receber o convite para ser madrinha do movimento.

"Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro.", declarou em vídeo publicado no perfil do Instagram do projeto.



