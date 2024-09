Nordeste, Norte e Centro-Oeste devem receber R$ 240 mi para o audiovisual

Cineteatro São Luiz Crédito: AURÉLIO ALVES

O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste devem receber, em 2024, cerca de R$ 240 milhões em investimento no setor audiovisual. O montante é referente a 30% dos R$ 800 milhões anunciados pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em agosto, que inclui seleções de projetos de cinema TV/VoD, com foco tanto em desempenho comercial quanto artístico, beneficiando produtoras, distribuidoras e programadoras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Ceará registra 235 das 10.937 produtoras brasileiras independentes, de acordo com o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), da Ancine, atualizado na última segunda-feira, 2.