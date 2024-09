FDR debate desafios e propostas no ambiente educacional em Congresso Nacional

Lia Leite, gerente-editorial das Edições Demócrito Rocha (EDR), professora doutora da UFC Maria de Nazaré e Grecianny Carvalho, promotora de Justiça do Ceará (Foto Joao Filho Tavares/O Povo) Crédito: João Filho Tavares

Encerrou neste sábado, 21, o 10º Congresso Nacional da Educação (Conedu), realizado no Centro de Evento do Ceará, que reuniu educadores, pesquisadores, estudantes, editoras, gestores educacionais e interessados na temática em debates, mesa-redondas, lançamentos literários e cursos desde a quinta-feira, 19. Participando da programação da Conedu, a Fundação Demócrito Rocha (FDR), representada pelo Comitê de Equidade Racial e de Gênero, conduziu a mesa-redonda “Como desenvolver a equidade no ambiente escolar”. Mediado por Lia Leite, gerente-editorial das Edições Demócrito Rocha (EDR), o debate contou com a participação de Grecianny Carvalho, promotora de Justiça do Ceará, e da professora doutora da UFC Maria de Nazaré. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Iniciamos as discussões sobre o tema a partir do debate racial, mas à medida que fomos debatendo o assunto notamos que não dava para discutir equidade sem mencionar gênero”, iniciou Lia, citando as ações do Comitê de Equidade Racial e de Gênero da FDR para o desenvolvimento de ações que fortaleçam a equidade no âmbito educacional.

Na proposta de listar as formas de combate ao preconceito e favorecer a inclusão de estudantes no ambiente escolar e universitário, menções ao papel do educador foram destacadas como um dos principais desafios para tratar do assunto no ambiente educacional. "Quando a gente fala de aprendizagem, de reduzir diferença, de cultura de paz e de tolerância, a gente tem que falar sobre bullying e cyberbullying", afirma Grecianny ao explicar que "não existe fórmula pronta" para combater a intimidação sistemática – termo dado ao bullying conforme a Lei nº 13.185/2015.

Atuação de professores é essencial para combate à violência escolar e fortalecimento da cultura de equidade A promotora de Justiça do Estado detalha que a capacitação de docentes no tratamento anti-bullying deve ser feita junto a uma série de ações com pais, alunos, gestores, sociedade e poder público. “Eu só acredito que seja possível a gente efetivamente mudar, ter um progresso, ao trabalhar na questão da prevenção, e mediante uma ação conjunta entre família, escola, sociedade e poder público”, conta Grecianny. A promotora cita, ainda, o Programa Previne, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que trabalha a questão da violência no ambiente escolar junto aos municípios, capacitando aqueles que lidam diretamente com a área da infância e da juventude na educação.

Levando o debate para o nível da educação superior, a professora doutora Maria de Nazaré Soares reforça a importância do papel do professor no desafio de ampliar a equidade no ambiente educacional. “Eu acredito que o papel do professor atualmente vai muito de escutar os alunos, entender quais são as demandas e as novas perspectivas que os alunos trazem. Porque, dentro da educação convencional tradicional, o professor vai ser esse indivíduo que sabe de tudo, que já dominou todos os campos. Hoje, a educação está sendo desafiada a repensar isso”, analisa a mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará (UFC – PPAC). Narazé detalha que as discussões sobre sexo, sexualidade e raça estão se “moldando de outras formas dentro desse corpo social das juventudes” e dar evidência aos jovens recém-chegados à universidade, muitas vezes aqueles advindos do sistema de cotas, é essencial para ampliar a discussão de igualdade na sala de aula.

"O primeiro passo é esse, será a partir dessa escuta que nos levará a pensar dinâmicas e articulações que vão se voltar para uma equidade de gênero e racial, e que realmente vai aderir a esse novo momento da sociedade. E o professor vai ser esse indivíduo que vai mediar a escuta", conclui. Fundação Demócrito Rocha realiza curso de equidade na escola e lança livro que aborda modelos de masculinidade Durante o momento, a Edições Demócrito Rocha lançou o livro virtual "Machismo, Identidade e Novos Modelos de Masculinidade", que aborda temáticas de homofobia, questões identitárias, educação de meninos, violência policial, machismo no ambiente corporativo e outros assuntos relacionados ao tema.

Com autoria coletiva de Alexandre Barbosa, Claudicélio Rodrigues da Silva, Deribaldo dos Santos e Valéria Lourenço, a obra busca discutir os modelos tradicionais de masculinidade, baseados em relações de poder e dominação, e os efeitos nocivos do machismo às pessoas de todos os gêneros. Além do lançamento de “Machismo, Identidade e Novos Modelos de Masculinidade”, a FDR juntamente com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane) introduziu o curso on-line “Como desenvolver a equidade no ambiente da escola”. O livro é gratuito e pode ser adquirido no site da EDR. Já a formação possui matrícula no valor de R$ 126 e pode ser acessada no ambiente virtual da Fundação Demócrito Rocha.